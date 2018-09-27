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16:50 (мск), источник: Новости Mail.Ru

«Мне не на что распечатать резюме». Как соцсети помогли аргентинцу найти работу

Трогательная история произошла в конце сентября в Аргентине.

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Администратор одного из кафе написала в социальной сети просьбу о помощи. Евгения Лопес сообщила, что к ним в заведение зашел 21-летний молодой человек по имени Карлос Дуарте. Он искал работу.

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Парень отметил, что хоть у него и нет высшего образования, он имеет неплохой опыт работы в качестве официанта, мойщика посуды и даже маркетолога. К сожалению, у Евгении не оказалось свободных вакансий, но она попросила Карлоса оставить свое резюме.

Парень признался, что у него попросту нет денег, чтобы его распечатать, и вообще он находится в очень бедственном положении.

Тогда Лопес дала ему листок бумаги и попросила написать резюме от руки. Позже она опубликовала его на Facebook, и пользователи не остались равнодушными.

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История получила широкую огласку и уже через пару дней на Карлоса посыпались предложения о работе. Его историей также заинтересовались местные СМИ, которые не только писали о нем, но и пригласили Евгению и Карлоса в эфиры нескольких передач.

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Уже через пять дней Евгения сообщила, что Карлос выходит на новую работу. Также неравнодушные люди дали молодому человеку денег, чтобы он купил себе необходимую одежду и смог навестить своих родных.

В Великобритании тоже недавно был похожий случай. Там молодой человек так хотел найти работу, что раздавал свое резюме прохожим у метро.

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