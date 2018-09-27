«Мне не на что распечатать резюме». Как соцсети помогли аргентинцу найти работу

Администратор одного из кафе написала в социальной сети просьбу о помощи. Евгения Лопес сообщила, что к ним в заведение зашел 21-летний молодой человек по имени Карлос Дуарте. Он искал работу.

Парень отметил, что хоть у него и нет высшего образования, он имеет неплохой опыт работы в качестве официанта, мойщика посуды и даже маркетолога. К сожалению, у Евгении не оказалось свободных вакансий, но она попросила Карлоса оставить свое резюме.

Парень признался, что у него попросту нет денег, чтобы его распечатать, и вообще он находится в очень бедственном положении.

Тогда Лопес дала ему листок бумаги и попросила написать резюме от руки. Позже она опубликовала его на Facebook, и пользователи не остались равнодушными.

История получила широкую огласку и уже через пару дней на Карлоса посыпались предложения о работе. Его историей также заинтересовались местные СМИ, которые не только писали о нем, но и пригласили Евгению и Карлоса в эфиры нескольких передач.

Уже через пять дней Евгения сообщила, что Карлос выходит на новую работу. Также неравнодушные люди дали молодому человеку денег, чтобы он купил себе необходимую одежду и смог навестить своих родных.