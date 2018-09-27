«Мне не на что распечатать резюме». Как соцсети помогли аргентинцу найти работу
Трогательная история произошла в конце сентября в Аргентине.
Трогательная история произошла в конце сентября в Аргентине.
Администратор одного из кафе написала в социальной сети просьбу о помощи. Евгения Лопес сообщила, что к ним в заведение зашел 21-летний молодой человек по имени Карлос Дуарте. Он искал работу.
Парень отметил, что хоть у него и нет высшего образования, он имеет неплохой опыт работы в качестве официанта, мойщика посуды и даже маркетолога. К сожалению, у Евгении не оказалось свободных вакансий, но она попросила Карлоса оставить свое резюме.
Тогда Лопес дала ему листок бумаги и попросила написать резюме от руки. Позже она опубликовала его на Facebook, и пользователи не остались равнодушными.
История получила широкую огласку и уже через пару дней на Карлоса посыпались предложения о работе. Его историей также заинтересовались местные СМИ, которые не только писали о нем, но и пригласили Евгению и Карлоса в эфиры нескольких передач.
Уже через пять дней Евгения сообщила, что Карлос выходит на новую работу. Также неравнодушные люди дали молодому человеку денег, чтобы он купил себе необходимую одежду и смог навестить своих родных.
В Великобритании тоже недавно был похожий случай. Там молодой человек так хотел найти работу, что раздавал свое резюме прохожим у метро.