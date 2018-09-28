Художник виртуозно соединил известные картины и реальность (фото)
Хаяти Эврени создал настоящую машину времени благодаря своему мастерству.
Хаяти Эврени создал настоящую машину времени благодаря своему мастерству.
С помощью Photoshop он создает удивительно гармоничные и очень забавные картины, объединяя на одном изображении персонажей и детали классических полотен и современную действительность.
Благодаря точности деталей и неожиданным сюжетам Хаяти стал настоящей звездой Instagram, где за его творчеством следят более 35 тысяч человек.
Кстати, похожие изображения создает и венгерский фотограф Мэртон Немейни, который недавно показал, как бы выглядели герои классических картин на современном музыкальном фестивале.
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