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14:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Соседи вызвали спасателей, испугавшись праздничных декораций

Вся улица подозревала неладное.

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В американском городке Вест-Фарго перепуганные не на шутку люди позвонили в 9−1−1 после того, как увидели на соседском доме надпись кровью «Помогите!».

Приехавший полицейский успокоил сердобольных соседей. Правдоподобная надпись оказалась частью декораций к Хеллоуину. Установившая ее женщина по имени Бекки Мьюс обожает этот праздник и начала готовиться к нему за месяц.

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Все выходные, как рассказывает Бекки, жители улицы звонили ей и спрашивали, все ли в порядке. А кто-то даже позвонил в службу спасения. Инцидент закончился всеобщим весельем.

Полиция не потребовала снять декорацию.

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