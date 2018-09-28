Соседи вызвали спасателей, испугавшись праздничных декораций

В американском городке Вест-Фарго перепуганные не на шутку люди позвонили в 9−1−1 после того, как увидели на соседском доме надпись кровью «Помогите!».

Приехавший полицейский успокоил сердобольных соседей. Правдоподобная надпись оказалась частью декораций к Хеллоуину. Установившая ее женщина по имени Бекки Мьюс обожает этот праздник и начала готовиться к нему за месяц.

Все выходные, как рассказывает Бекки, жители улицы звонили ей и спрашивали, все ли в порядке. А кто-то даже позвонил в службу спасения. Инцидент закончился всеобщим весельем.

Полиция не потребовала снять декорацию.