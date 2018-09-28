Соседи вызвали спасателей, испугавшись праздничных декораций
Вся улица подозревала неладное.
Вся улица подозревала неладное.
В американском городке
Приехавший полицейский успокоил сердобольных соседей. Правдоподобная надпись оказалась частью декораций к Хеллоуину. Установившая ее женщина по имени Бекки Мьюс обожает этот праздник и начала готовиться к нему за месяц.
Все выходные, как рассказывает Бекки, жители улицы звонили ей и спрашивали, все ли в порядке. А
Полиция не потребовала снять декорацию.
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