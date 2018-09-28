В США ищут смельчаков, готовых пролежать в гробу 30 часов
Им принесут еду прямо в гроб и разрешат смотреть фильмы.
Им принесут еду прямо в гроб и разрешат смотреть фильмы.
За месяц до Хеллоуина парк развлечений в американском штате Миссури ищет бесстрашных посетителей, которые согласятся провести в гробу 30 часов подряд.
Победитель конкурса получит 300 долларов и большой призовой пакет, который включает бесплатное посещение парка в следующем году.
Участникам разрешат делать один 6-минутный перерыв в час для посещения ванной комнаты. Еду и напитки доставят прямо в гроб. С собой можно прихватить телефон. Возможность подзарядки организаторы конкурса обеспечат. Все 30 часов можно провести за чтением или, например, просмотром фильмов о вампирах.
Участники конкурса должны быть старше 18 лет и не иметь проблем со здоровьем, предупреждают авторы объявления. Марафон в гробу начнется 13 октября.
Тем временем в США полным ходом идет подготовка к Хеллоуину, который празднуют в ночь на 1 ноября. Американцы украшают дома и планируют тематические вечеринки.
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