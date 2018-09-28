Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вы должны нас спасти: в Киеве считают, что Россия должна помочь
Нашли! Долгожданная новость НАСА
Эвелину Блёданс раскритиковали за спорт во время беременности
Только сейчас пролился свет на судьбу исчезнувшего рейса MH370
Россиянка создала необычное дело с выручкой 142 млн руб.
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Президенту Литвы грозит тюрьма с конфискацией имущества - эксперт
Как изменится жизнь россиян с 1 октября
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой
Джоли стала блондинкой ради новой роли: фото с площадки
Разведенная Дакота продемонстрировала обнаженное тело - фото
Обнаженная модель покорила соцсети - СМИ
Женщина-миллиардер не могла избавиться от вредной привычки 40 лет
Актрисы, которые встают каждый день в 4:30 (фото)
Андрейченко переспала с женихом собственной дочери
Был сигнал: возможно это пропавшая в 2017 подлодка
«Жигули» закопали под землю, а через год завели (видео)
Осеннее подорожание авто: процесс начался
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
17Идем на «Восток»
12:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В США ищут смельчаков, готовых пролежать в гробу 30 часов

Им принесут еду прямо в гроб и разрешат смотреть фильмы.

Наверх

За месяц до Хеллоуина парк развлечений в американском штате Миссури ищет бесстрашных посетителей, которые согласятся провести в гробу 30 часов подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Не сочтите за труд. Кто получает работу, о которой мечтают все

Победитель конкурса получит 300 долларов и большой призовой пакет, который включает бесплатное посещение парка в следующем году.

Участникам разрешат делать один 6-минутный перерыв в час для посещения ванной комнаты. Еду и напитки доставят прямо в гроб. С собой можно прихватить телефон. Возможность подзарядки организаторы конкурса обеспечат. Все 30 часов можно провести за чтением или, например, просмотром фильмов о вампирах.

Участники конкурса должны быть старше 18 лет и не иметь проблем со здоровьем, предупреждают авторы объявления. Марафон в гробу начнется 13 октября.

Тем временем в США полным ходом идет подготовка к Хеллоуину, который празднуют в ночь на 1 ноября. Американцы украшают дома и планируют тематические вечеринки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Китаянка сшила свадебное платье из цементных мешков
Американец похудел почти на 100 кг, чтобы вернуть жену
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
США нашли замену российскому двигателю РД-180 для своих ракет
Бывший командир Чепиги: его не готовили к агентурной работе
Победительницу конкурса красоты застрелили в Ираке
СМИ: правительство изменит формулу расчета пенсий россиян
Константинополь объяснил свое решение об автокефалии для Украины
В Италии из цистерны вылилось 30 тысяч литров просекко (видео)
Спорт
9-й тур РПЛ стартует в пятницу матчем между «Оренбургом» и ЦСКА Встреча пройдет на стадионе "Газовик" и начнется в 17:30 мск
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой Телеведущая и певица опубликовала в соцсетях драматичный анонс нового выпуска шоу
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
В Москве построят новое здание в стиле сталинских высоток
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
Горячие темы на «Детях»
Коровелла Му Заначка от мужа 289
Хатуль Мадан Друг моего друга, враг моего врага. 186
Утро Что думаете, я не права? 142
Arabella Просто посмотреть и поразмыслить. Картинки. 141
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь