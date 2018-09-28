Мальчик показал, как управлять бумажным самолетиком без помощи рук (видео)

В конце сентября в Сети появился интересный ролик, на котором мальчик запускает бумажный самолетик и долгое время поддерживает его в полете с помощью куска фанеры.

Многим пользователям такая загадка пришлась по душе: в комментариях они стали писать о том, что малыш явно обладает какой-то магией.

Но, конечно же, вскоре нашлись эксперты, которые и объяснили принцип фокуса. Все дело в скорости, с которой ребенок ходит за самолетиком. Фанера увеличивает подъемную силу, которая и толкает бумажный «летательный аппарат» вперед. Секрет заключается в том, что нужно синхронизировать эти скорости, и тогда трюк удастся.