Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
78-летняя Людмила Максакова выходит замуж за Садальского
Американцы посмеялись над российскими танками
Срочно к врачу: самые опасные симптомы при ОРВИ
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
Реакция кабмина на сообщение об изменении формулы расчета пенсий
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
Президенту Литвы грозит тюрьма с конфискацией имущества - эксперт
Как изменится жизнь россиян с 1 октября
Джоли стала блондинкой ради новой роли: фото с площадки
Марина Александрова и внучка Евстигнеева снялись вместе
Чемпионат мира вернется в Питер. Главное не звать из энхаэловцев
«Ястребы» не устоят в Питере. Интриги дня КХЛ
Россиянин нашел способ заработать за 5 дней, больше, чем за 6 мес
Посол Польши в РФ сделал заявление о закупках газа
50-летний Пресняков расплакался от поступка Подольской
Распространенный недуг оказался причиной рака
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода»
Новое поколение внедорожника «Тигр»: подробности
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
13:35 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Мальчик показал, как управлять бумажным самолетиком без помощи рук (видео)

«Магический» трюк пришелся по душе пользователям Сети.

Наверх

В конце сентября в Сети появился интересный ролик, на котором мальчик запускает бумажный самолетик и долгое время поддерживает его в полете с помощью куска фанеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многим пользователям такая загадка пришлась по душе: в комментариях они стали писать о том, что малыш явно обладает какой-то магией.

Но, конечно же, вскоре нашлись эксперты, которые и объяснили принцип фокуса. Все дело в скорости, с которой ребенок ходит за самолетиком. Фанера увеличивает подъемную силу, которая и толкает бумажный «летательный аппарат» вперед. Секрет заключается в том, что нужно синхронизировать эти скорости, и тогда трюк удастся.

Читайте также:

 Китаянка сшила свадебное платье из цементных мешков
Американец похудел почти на 100 кг, чтобы вернуть жену
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Правительство разъяснило информацию об изменении расчета пенсий
США нашли замену российскому двигателю РД-180 для своих ракет
Бывший командир Чепиги: его не готовили к агентурной работе
Константинополь объяснил свое решение об автокефалии для Украины
На Украине по запросу РФ задержали экс-владельца банка «Пушкино»
Правительство одобрило законопроект о накопительной пенсии
Спорт
Чемпионат мира вернется в Питер. Главное не звать из энхаэловцев Дома русские хоккеисты еще не выигрывали
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
88-летний Иван Краско разоблачил шоу Дмитрия Шепелева Актер заявил, что «любовницу» Юлию ему «навязали» редакторы передачи
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
В Москве построят новое здание в стиле сталинских высоток
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
Дети
«Это и есть счастье»: Ксения Собчак растрогала соцсети снимком с сыном Платону скоро исполнится 2 года
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь