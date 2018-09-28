Художник создает фантастические миры с помощью фотошопа
Они завораживают и пугают одновременно.
Они завораживают и пугают одновременно.
Херри Сусанто, живущий на Бали, прославился в Сети благодаря своим невероятным картинам, которые он создает с помощью фоторедактора.
Херри — самоучка. Около пяти лет назад он решил освоить Photoshop, чтобы редактировать фотографии своей маленькой дочери. Но Херри настолько понравился процесс, что он захотел попробовать воплотить в жизнь некоторые свои фантазии: с помощью фотографий и программы создать
Его работы напоминают кадры из фантастических фильмов, а соединенные между собой разные снимки создают удивительные оптические иллюзии.