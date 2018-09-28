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17:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник создает фантастические миры с помощью фотошопа

Они завораживают и пугают одновременно.

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Херри Сусанто, живущий на Бали, прославился в Сети благодаря своим невероятным картинам, которые он создает с помощью фоторедактора.

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Херри — самоучка. Около пяти лет назад он решил освоить Photoshop, чтобы редактировать фотографии своей маленькой дочери. Но Херри настолько понравился процесс, что он захотел попробовать воплотить в жизнь некоторые свои фантазии: с помощью фотографий и программы создать что-то абсолютно новое и необычное.

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Его работы напоминают кадры из фантастических фильмов, а соединенные между собой разные снимки создают удивительные оптические иллюзии.

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