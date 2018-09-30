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09:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Акула пообедала мотором рыбацкой лодки (видео)

Она была очень настойчива.

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Рыбак Джеймс Мунро, который живет на багамском острове Эльютера, ловил барракуду и вдруг увидел акулу, кусающую мотор лодки.

Почти полутораметровая лимонная акула сначала схватила приманку на леске. Мунро перерезал леску, и тогда акула подплыла к задней части лодки и напала на мотор.

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Чтобы отделаться от хищницы, рыбак поднял мотор из воды, но акулу это не остановило.

«Я был так потрясен… Я не был готов ко всему этому. Так что я подошел ближе, тряхнул мотор, и она наконец-то отстала», — рассказал он. Рыбак поделился снимком в соцсетях.

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Лимонная акула, или жёлтая акула встречается в водах Мексиканского залива и Карибского моря. Может достигать в длину трех с половиной метров. Обычно ведет ночной образ жизни и предпочитает мелкие бухты. Считается опасной для человека.

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