Акула пообедала мотором рыбацкой лодки (видео)
Она была очень настойчива.
Она была очень настойчива.
Рыбак Джеймс Мунро, который живет на багамском острове Эльютера, ловил барракуду и вдруг увидел акулу, кусающую мотор лодки.
Почти полутораметровая лимонная акула сначала схватила приманку на леске. Мунро перерезал леску, и тогда акула подплыла к задней части лодки и напала на мотор.
Чтобы отделаться от хищницы, рыбак поднял мотор из воды, но акулу это не остановило.
«Я был так потрясен… Я не был готов ко всему этому. Так что я подошел ближе, тряхнул мотор, и она
Лимонная акула, или жёлтая акула встречается в водах Мексиканского залива и Карибского моря. Может достигать в длину трех с половиной метров. Обычно ведет ночной образ жизни и предпочитает мелкие бухты. Считается опасной для человека.
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