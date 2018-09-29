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15:56 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фото на миллион: парень снял чихающего оленя-альбиноса

Снимок стал вирусным.

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19-летний британский студент сфотографировал в парке «Бредгейт» в Лестершире уникального оленя-альбиноса в момент, когда тот чихал.

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Смешное фото мгновенно разлетелось в соцсетях и собрало множество комментариев.

Удачный кадр парень по имени Обан назвал одним на миллион. Дело не только в чихе, но и в том, что олени-альбиносы рождаются приблизительно раз на 20 тысяч. У таких животных отсутствует фермент тирозиназа. Он необходим для синтеза меланина, от которого зависит окраска тканей. Животные-альбиносы очень чувствительны к солнечному свету.

Родители подарили парню фотоаппарат и несколько объективов 20-летней давности. Он отправился практиковаться и буквально сразу же «схватил» в объектив редкое животное.

Как рассказал Обан, он подкрался к оленям на расстояние около десяти метров. Животные не видели его и не испугались.

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