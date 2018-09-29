Фото на миллион: парень снял чихающего оленя-альбиноса
Снимок стал вирусным.
Снимок стал вирусным.
19-летний британский студент сфотографировал в парке «Бредгейт» в Лестершире уникального
Смешное фото мгновенно разлетелось в соцсетях и собрало множество комментариев.
Удачный кадр парень по имени Обан назвал одним на миллион. Дело не только в чихе, но и в том, что
Родители подарили парню фотоаппарат и несколько объективов 20-летней давности. Он отправился практиковаться и буквально сразу же «схватил» в объектив редкое животное.
Как рассказал Обан, он подкрался к оленям на расстояние около десяти метров. Животные не видели его и не испугались.
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