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15:25 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Бездомная кошка растолстела до неприличия

Ее посадили на диету.

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Ожирение у кошек и собак случается нередко. Но все они живут в уютном доме и имеют хозяев, которые безгранично балуют своих питомцев.

Но вот кошка Митци из британского Плимута умудрилась «наесть» 8 кг, оставаясь бездомной. Как считают в благотворительной организации по спасению животных, раскормили красотку сердобольные студенты.

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Митци, которой было около семи лет, забрали в приют и посадили на диету. У нее нашли микрочип с данными о прежних владельцах, но информация оказалась устаревшей. Как только вес животного стабилизировался, кошку отдали новым хозяевам. Их нашли благодаря соцсетям.

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Полтора года спустя история получила неожиданное продолжение. Второй хозяин кошки умер, и Митци вернулась в приют. Теперь ей снова ищут хозяина. От него требуется любовь к животным и готовность поддерживать диету для Митци, разработанную ветеринаром.

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