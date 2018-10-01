Кондитер сделала торт в виде Кайли Дженнер в натуральную величину
Но сходство со звездой вызывает сомнения.
Но сходство со звездой вызывает сомнения.
Кондитер и большая поклонница гламура Дебби Уингэм сделала праздничный торт специально к 18-му дню рождения двух близняшек из испанской Марбельи.
В своем Instagram женщина опубликовала детали десерта и пояснила, что на заказ делает торт в виде знаменитости. Своих подписчиков она попросила угадать кого именно. Но никто не угадал. Даже когда появилось фото съедобного «лица». И все же секрет был раскрыт. Тортом оказалась младшая сестра Ким Кардашьян — Кайли Дженнер. Причем в натуральную величину.
Десерт получился не только странным (и даже жутковатым), но и очень дорогим. Блузка и пуговицы на шортах у съедобной Кайли инкрустированы настоящими бриллиантами. К тому же, на торте можно обнаружить два ожерелья Cartier и двое часов Patek Philippe стоимостью более 600 тысяч долларов — это подарки близнецам на день рождения.
На создание шедевра у Дебби ушло 15 дней кропотливой работы. Сообщается, что эксклюзивный торт съесть не дадут — он будет храниться в специальном месте в доме именинниц как семейная реликвия.
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