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18:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Что случится с лапшой, если оставить ее на 60-градусном морозе

Ненаучный эксперимент полярников.

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Европейское космическое агентство (ESA) на своей странице в Facebook поделилось результатами забавного и неожиданного эксперимента.

Ученые, находящиеся на антарктической станции «Конкордия», обычно изучают возможное влияние на человека длительного космического полета. Но в этот раз специалисты исследовали кое-что поинтереснее. Они выставили на мороз тарелку с лапшой.

Оказалось, что при температуре -60 градусов, лапша за считанные минуты превращается в концептуальную скульптуру.

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Замороженная лапша на обед, кто-нибудь будет? При температуре -60 °C в Антарктике помните, как быстро ваша горячая еда может остыть! Но почему мы посылаем людей жить в таких холодных условиях? Читайте об исследованиях космических полетов на станции Конкордия.

Сотрудники ESA рассказали, что эксперимент поставила доктор Кармен Поссинг, которая с августа 2018 года живет на «Конкордии» и изучает влияние изоляции и экстремальных температур на человека.

Отметим, что антарктическая станция «Конкордия» была открыта в 2005 году. Она находится дальше от цивилизации, чем МКС, здесь нет солнца по четыре месяца, а температура воздуха иногда достигает отметки -70.

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