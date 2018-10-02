Что случится с лапшой, если оставить ее на 60-градусном морозе
Ненаучный эксперимент полярников.
Ненаучный эксперимент полярников.
Европейское космическое агентство (ESA) на своей странице в Facebook поделилось результатами забавного и неожиданного эксперимента.
Ученые, находящиеся на антарктической станции «Конкордия», обычно изучают возможное влияние на человека длительного космического полета. Но в этот раз специалисты исследовали
Оказалось, что при температуре -60 градусов, лапша за считанные минуты превращается в концептуальную скульптуру.
Сотрудники ESA рассказали, что эксперимент поставила доктор Кармен Поссинг, которая с августа 2018 года живет на «Конкордии» и изучает влияние изоляции и экстремальных температур на человека.
Отметим, что антарктическая станция «Конкордия» была открыта в 2005 году. Она находится дальше от цивилизации, чем МКС, здесь нет солнца по четыре месяца, а температура воздуха иногда достигает отметки -70.