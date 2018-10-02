Что случится с лапшой, если оставить ее на 60-градусном морозе

Европейское космическое агентство (ESA) на своей странице в Facebook поделилось результатами забавного и неожиданного эксперимента.

Ученые, находящиеся на антарктической станции «Конкордия», обычно изучают возможное влияние на человека длительного космического полета. Но в этот раз специалисты исследовали кое-что поинтереснее. Они выставили на мороз тарелку с лапшой.

Оказалось, что при температуре -60 градусов, лапша за считанные минуты превращается в концептуальную скульптуру.

Сотрудники ESA рассказали, что эксперимент поставила доктор Кармен Поссинг, которая с августа 2018 года живет на «Конкордии» и изучает влияние изоляции и экстремальных температур на человека.