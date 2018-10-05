10-летняя девочка показала невероятный трюк на скейтборде (видео)
Ее мастерство поразило даже профессионалов.
Ее мастерство поразило даже профессионалов.
В начале октября на сайте Reddit один из пользователей опубликовал видео юной скейтбордистки, которая в свои 10 лет может дать фору любому заправскому профессионалу.
Девочка уверенно взлетает в воздух, делает поворот на 720 градусов и приземляется на скейт как ни в чем не бывало. В комментариях к видео многие отмечали, что малышка может претендовать на мировой рекорд: раньше такой трюк могли провернуть лишь несколько мужчин, а вот женщинам он был не под силу.
Как оказалось, главной героиней ролика является Скай Браун из японского города Миядзаки. И в свои 10 лет она уже настоящая суперзвезда.
Скай встала на скейт как только начала ходить, а все благодаря своему отцу. Чуть позже к семейному подряду присоединился и ее младший брат Оушен.
Детвора уже во всю участвует в международных соревнованиях по скейтбордингу и серфингу, ведет совместный блог в Instagram и Youtube, а также снимаются в телевизионных шоу и передачах по всему миру. К тому же Скай является лицом
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