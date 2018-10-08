На Галапагосах похитили более сотни редких черепах

В конце сентября руководство национального парка Галапагос в Эквадоре направило заявление в полицию о похищении 123 слоновых черепах.

Сообщается, что территория, с которой пропали животные, плохо охранялась и не была оборудована камерами и датчиками слежения.

Сообщается, что территория, с которой пропали животные, плохо охранялась и не была оборудована камерами и датчиками слежения.

Отмечается, что слоновые или галапагосские черепахи в настоящее время являются самыми крупными сухопутными черепахами. Их длина в среднем составляет 1,5 метра, а вес может доходить до 400 килограммов. Этот вид также находится на грани исчезновения.