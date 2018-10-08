На Галапагосах похитили более сотни редких черепах
Эти крупнейшие в мире сухопутные черепахи находятся под угрозой исчезновения.
Эти крупнейшие в мире сухопутные черепахи находятся под угрозой исчезновения.
В конце сентября руководство национального парка Галапагос в Эквадоре направило заявление в полицию о похищении 123 слоновых черепах.
Прокуратура Галапагосских островов начала расследование по данному факту.
Отмечается, что слоновые или галапагосские черепахи в настоящее время являются самыми крупными сухопутными черепахами. Их длина в среднем составляет 1,5 метра, а вес может доходить до 400 килограммов. Этот вид также находится на грани исчезновения.
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