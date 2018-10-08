Горбатый кит напугал туристов, чуть не врезавшись в их лодку
Удивительное видео сняли пассажиры другого судна.
Удивительное видео сняли пассажиры другого судна.
Несколько десятков туристов отправились в море неподалеку от побережья города Кепос в
В Сеть попали удивительные, но немного пугающие кадры, на которых видно, как морской великан неожиданно выпрыгнул из воды прямо перед прогулочным катером с пассажирами. Гигантский кит оказался всего в нескольких метрах от людей и окатил их тоннами воды. Совершив свой эффектный прыжок, кит снова скрылся в море.
Ролик сняли пассажиры другой лодки, находившейся неподалеку. На видео слышно, как люди аплодируют и восхищаются увиденным.
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