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16:05 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Горбатый кит напугал туристов, чуть не врезавшись в их лодку

Удивительное видео сняли пассажиры другого судна.

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Несколько десятков туристов отправились в море неподалеку от побережья города Кепос в Коста-Рике в надежде увидеть горбатых китов. Встреча состоялась, но оказалась слишком неожиданной.

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В Сеть попали удивительные, но немного пугающие кадры, на которых видно, как морской великан неожиданно выпрыгнул из воды прямо перед прогулочным катером с пассажирами. Гигантский кит оказался всего в нескольких метрах от людей и окатил их тоннами воды. Совершив свой эффектный прыжок, кит снова скрылся в море.

Ролик сняли пассажиры другой лодки, находившейся неподалеку. На видео слышно, как люди аплодируют и восхищаются увиденным.

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