Горбатый кит напугал туристов, чуть не врезавшись в их лодку

Несколько десятков туристов отправились в море неподалеку от побережья города Кепос в Коста-Рике в надежде увидеть горбатых китов. Встреча состоялась, но оказалась слишком неожиданной.

В Сеть попали удивительные, но немного пугающие кадры, на которых видно, как морской великан неожиданно выпрыгнул из воды прямо перед прогулочным катером с пассажирами. Гигантский кит оказался всего в нескольких метрах от людей и окатил их тоннами воды. Совершив свой эффектный прыжок, кит снова скрылся в море.