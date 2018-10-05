Жители французского города выбросили вино в море

Жители города Сен-Мало на северо-западе Франции хранят вино в море.

Эта традиция существует уже 15 лет, и началась она с одного случая. Местный житель признался своим друзьям, что скоро у него родится ребенок, и что он хочет припрятать пару бутылок лучшего вина, чтобы отметить это событие. Друзья опустили бутылки в море недалеко от берега. В соленой воде вино не только прекрасно сохранилось, но и приобрело особые нотки.

Идея прятать вино в соленой воде в городе прижилась. Теперь так делают многие местные жители и даже рестораторы. А о новой традиции заговорили как о культурном феномене Бретани.

У Сен-Мало бывают сильнейшие приливы в Европе. Морская вода прекрасно «состаривает» вино и усиливает его аромат. Лучше всего этот процесс сказывается на игристом вине.

Погружение вина в море успело стать местным шоу. Каждый год в первые выходные июня сотня гурманов и сомелье со всей Франции покупают билеты, чтобы увидеть этот процесс своими глазами.

Туристы, которых в теплое время года в городе может находиться до 200 тысяч человек, смотрят, как на рыболовное судно погружают 700 бутылок вина. Их укладывают в ящики, которые первоначально использовали для моллюсков. Дополнительные отверстия помогают воде и водорослям омывать бутылки со всех сторон, усиливая эффект состаривания.

С помощью траулера ящики опускают на 15-метровую глубину. Водолаз закрепляет их на морском дне. Через 12 месяцев ящики снова достают и приглашают ценителей вин принять участие в дегустации, а заодно и насладиться блюдами бретонской кухни.