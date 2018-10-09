Как выглядит необыкновенная зеркальная мечеть в Иране (фото)
В солнечный день пространство внутри переливается всеми цветами радуги.
В солнечный день пространство внутри переливается всеми цветами радуги.
На самом деле,
В 14 веке могила стала местом паломничества мусульман, и, по приказу царицы Таши Хатун, здесь была построена богатая и необычная мечеть.
Ее главная особенность в том, что внутри стены украшены стеклом, серебряными пластинами и драгоценностями, двери и окна — разноцветными витражами, а купол полностью покрыт зеркалами и смальтой. Благодаря таким материалам, внутри
Под куполом блестят хрустальные люстры, а на мраморных зеленых полах лежат восхитительные иранские ковры. Великолепие в чистом виде.
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