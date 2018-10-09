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14:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит необыкновенная зеркальная мечеть в Иране (фото)

В солнечный день пространство внутри переливается всеми цветами радуги.

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Шах-Черах или Зеркальная мечеть — это не только место паломничества мусульман, но и одна из главных достопримечательностей города Шираза и всего Ирана.

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На самом деле, Шах-Черах — это мавзолей. Здесь покоятся останки братьев Ахмеда и Мухаммеда, которые были убиты в 835 году во время противостояния между аббасидами и шиитами.

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В 14 веке могила стала местом паломничества мусульман, и, по приказу царицы Таши Хатун, здесь была построена богатая и необычная мечеть.

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Ее главная особенность в том, что внутри стены украшены стеклом, серебряными пластинами и драгоценностями, двери и окна — разноцветными витражами, а купол полностью покрыт зеркалами и смальтой. Благодаря таким материалам, внутри Шах-Черах похож на сказочный ледяной замок, где все отражается и переливается самыми разными цветами.

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Под куполом блестят хрустальные люстры, а на мраморных зеленых полах лежат восхитительные иранские ковры. Великолепие в чистом виде.

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