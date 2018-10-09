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17:14 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Геккон устроился на работу секретарем в ветеринарный центр на Гавайях

Только руководство учреждения узнало об этом не сразу.

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Забавную историю своим подписчикам в соцсетях рассказала ветеринарный врач Клэр Симеон, директор зооцентра Ke Kai Ola Hawaiian Monk Seal Hospital в гавайском туристическом городе Каилуа-Кона.

Этот геккон, сидящий на сенсорном экране телефона, совершал звонки с помощью своих тоненьких лапок! Этот малыш позвонил 15 раз мне и каждому из списка последних звонков

В то время, как Симеон вышла пообедать, ей на телефон стали поступать звонки с рабочего телефона, но звонивший просто молчал в трубку. Вернувшись в офис, доктор узнала, что и другим сотрудникам и клиентам поступали странные звонки.

Решив разобраться в ситуации, Клэр позвонила в телефонную компанию, и ей объяснили, что не обнаружили никакого сбоя или технической проблемы. Просто кто-то звонил с одного из телефонов в клинике.

Сотрудники центра отправились искать виновника и очень удивились, когда обнаружили в лаборатории того самого шутника.

Оказалось, что на сенсорном экране телефона сидел маленький геккон, который лапками нажимал номера из телефонной книги и таким образом звонил всем подряд.

Непрошенного секретаря быстро поймали и отпустили в дикую природу. Как он проник в закрытое помещение — так никто и не узнал.

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