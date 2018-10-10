Как выглядит удивительный золотой храм Хармандир-Сахиб (фото)
Место паломничества и одна из главных достопримечательностей Индии.
Место паломничества и одна из главных достопримечательностей Индии.
Храм
При виде огромного комплекса просто захватывает дух, особенно поражает главная постройка — золотой храм, стоящий посреди озера и соединенный с остальными зданиями мраморным мостом.
В проектировании Золотого храма принимал участие пятый гуру Арджан Сахиб. Архитектурные особенности полностью соответствуют вере сикхов. В отличие от индуистских храмов, расположенных на возвышенности, Золотой храм стоит в низине. Кроме того, вместо двух стандартных ворот, здесь есть целых четыре входа, что символизирует доступность этого места для людей любой расы, пола и конфессии.
Однако золотым храм был не всегда. Сначала его стены были белого цвета, и лишь в XIX веке Махараджа Ранджит Сингх, укрепляя здания от внешних нападений и проводя реконструкцию, распорядился покрыть верхнюю часть основного храма пластинами из настоящего золота. По примерным подсчетам, только на покрытие куполов ушло около 400 килограммов золота.
Чтобы попасть в основное здание комплекса, нужно пройти через специальную арку и мраморный мост, символизирующий путь в вечность. А воды озера, на котором и построен Золотой храм, считаются целебными — искупавшись в них можно обрести бессмертие, здоровье и молодость.
Кстати, внутри храма постоянно играет живая музыка, что создает удивительное настроение и атмосферу. Еще одна особенность: на территории храма находится самая большая в мире благотворительная столовая. Здесь одновременно бесплатно могут поесть до 100 тысяч человек.
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