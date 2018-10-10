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18:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит удивительный золотой храм Хармандир-Сахиб (фото)

Место паломничества и одна из главных достопримечательностей Индии.

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Храм Хармандир-Сахиб или Дарбарасахиб — один из главных религиозных центров сикхов. Построен этот комплекс был в XVI веке в городе Амритсар на западе Индии. По легенде на берегах местного озера медитировал сам Будда, а потому это место уже считается необыкновенным.

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При виде огромного комплекса просто захватывает дух, особенно поражает главная постройка — золотой храм, стоящий посреди озера и соединенный с остальными зданиями мраморным мостом.

В проектировании Золотого храма принимал участие пятый гуру Арджан Сахиб. Архитектурные особенности полностью соответствуют вере сикхов. В отличие от индуистских храмов, расположенных на возвышенности, Золотой храм стоит в низине. Кроме того, вместо двух стандартных ворот, здесь есть целых четыре входа, что символизирует доступность этого места для людей любой расы, пола и конфессии.

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Однако золотым храм был не всегда. Сначала его стены были белого цвета, и лишь в XIX веке Махараджа Ранджит Сингх, укрепляя здания от внешних нападений и проводя реконструкцию, распорядился покрыть верхнюю часть основного храма пластинами из настоящего золота. По примерным подсчетам, только на покрытие куполов ушло около 400 килограммов золота.

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Чтобы попасть в основное здание комплекса, нужно пройти через специальную арку и мраморный мост, символизирующий путь в вечность. А воды озера, на котором и построен Золотой храм, считаются целебными — искупавшись в них можно обрести бессмертие, здоровье и молодость.

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Кстати, внутри храма постоянно играет живая музыка, что создает удивительное настроение и атмосферу. Еще одна особенность: на территории храма находится самая большая в мире благотворительная столовая. Здесь одновременно бесплатно могут поесть до 100 тысяч человек.

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