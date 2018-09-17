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18:05 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит уникальный скальный храм Кайласанатха в Индии (фото)

На его постройку ушло 150 лет.

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Древний храм Кайласанатха, расположенный в деревне Эллора в индийском штате Махараштра, — это впечатляющее архитектурное сооружение и самый крупный в мире монолитный комплекс, высеченный из огромной скалы.

Храм строился на протяжении 150 лет, и над ним трудились около 7 тысяч человек.
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Все постройки, ходы и скульптуры выдолблены в скале: строительство велось сверху вниз, и в процессе рабочие удалили около 200 тысяч тонн горной породы.

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Кайласанатха является центральной частью большого скального комплекса в Эллоре. Храм занимает площадь в 1980 квадратных метров и уходит в глубь скалы на 33 метра. Его длина составляет 55 метров, а ширина 36 метров.

Кайласанатха посвящен богу Шиве, он символизирует гору Кайласа — обитель Шивы в Гималаях.
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Помимо храма в скале вырублен прямоугольный двор, опоясанный изнутри рядами ниш со статуями божеств. На территории также расположено главное святилище, многоколонный зал для молящихся и статуи животных. Все постройки украшены фресками, фигурами божеств и традиционными индийскими узорами.

В 1983 году древний комплекс Эллора был занесен в список ЮНЕСКО.

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