Китаец взял самую высокую ноту (видео)

Рекорд был установлен на китайском телевизионном шоу Happy Camp. Пронзительный звук, похожий на свист, заставил некоторых зрителей скривиться и даже закрыть руками уши.

Предыдущий рекорд принадлежал человеку по имени Адам Лопез, который спел ноту «до» восьмой октавы. Он, в свою очередь, побил рекорд Мэрайи Кэри, которая взяла «соль» седьмой октавы во время исполнения гимна США в 2003 году.