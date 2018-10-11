Китаец взял самую высокую ноту (видео)
Он попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Он попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Житель Китая Ван Сяолун побил мировой рекорд, взяв самую высокую ноту — «ми» восьмой октавы.
Рекорд был установлен на китайском телевизионном шоу Happy Camp. Пронзительный звук, похожий на свист, заставил некоторых зрителей скривиться и даже закрыть руками уши.
Судьи Книги рекордов Гиннеса находились рядом и сразу же зафиксировали рекорд. Певцу вручили соответствующий сертификат.
Предыдущий рекорд принадлежал человеку по имени Адам Лопез, который спел ноту «до» восьмой октавы. Он, в свою очередь, побил рекорд Мэрайи Кэри, которая взяла «соль» седьмой октавы во время исполнения гимна США в 2003 году.
Читайте также: