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17:27 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В соцсетях начали резать картины, подражая Бэнкси

Теперь это новый тренд.

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5 октября на аукционе Sotheby’s самоуничтожилась картина известного стрит-арт художника Бэнкси «Девочка с шаром». Сразу после продажи картина начала разрезаться на полоски. Как позже пояснил художник, идея встроить шредер в раму картины принадлежала ему и он воплотил ее в жизнь еще несколько лет назад. Однако несмотря на то, что полотно было испорчено, его цена сразу увеличилась в несколько раз.

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Кто-то над этим посмеялся, а кто-то начал резать и другие произведения искусства, наивно полагая, что их цена тоже может возрасти.

Неудивительно, что спустя несколько дней в соцсетях стали появляться многочисленные мемы под хэштегом #banksyshredder (шредер Бэнкси). На картинках пользователи Сети «резали» практически все: от хамона и картошки фри до Моны Лизы и фотографий Трампа.

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Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В интернете даже появились специальные программы, в которых предлагалось загрузить любое фото или картинку и потом порезать ее на кусочки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, этот тренд дошел и до России. Возле здания Конституционного суда в Санкт-Петербурге активисты установили картину под названием «Исчезающая Конституция Российской Федерации», которая, подобно картине Бэнкси, была частично порезана.

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