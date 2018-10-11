В соцсетях начали резать картины, подражая Бэнкси
Теперь это новый тренд.
Теперь это новый тренд.
5 октября на аукционе Sotheby’s самоуничтожилась картина известного
Неудивительно, что спустя несколько дней в соцсетях стали появляться многочисленные мемы под хэштегом #banksyshredder (шредер Бэнкси). На картинках пользователи Сети «резали» практически все: от хамона и картошки фри до Моны Лизы и фотографий Трампа.
В интернете даже появились специальные программы, в которых предлагалось загрузить любое фото или картинку и потом порезать ее на кусочки.
Кстати, этот тренд дошел и до России. Возле здания Конституционного суда в