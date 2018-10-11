В Петербурге показали исчезающую Конституцию РФ (фото)
Акцию провели против изменений в основной закон государства.
Акцию провели против изменений в основной закон государства.
Активисты движения «Время» установили около здания Конституционного суда в
Акция была организована в знак протеста против возможного внесения изменений в Конституцию, заявили активисты.
«Стабильность Конституции — залог законности режима, устойчивости государственной и правовой организации. Конституция не может перекраиваться в угоду сиюминутным интересам находящихся у власти политических групп», — прокомментировали они.
Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил о возможности внесения «точечных изменений» в основной закон страны.
Движение «Время» цитирует недавнюю акцию британского художника Бэнкси. Его картина «Девочка с шаром» была изрезана встроенным в раму автоматическим шредером сразу после продажи на аукционе Sotheby’s за $1,4 млн.
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