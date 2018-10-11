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11:08 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Петербурге показали исчезающую Конституцию РФ (фото)

Акцию провели против изменений в основной закон государства.

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Активисты движения «Время» установили около здания Конституционного суда в Санкт-Петербурге картину «Исчезающая Конституция Российской Федерации».

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Акция была организована в знак протеста против возможного внесения изменений в Конституцию, заявили активисты.

«Стабильность Конституции — залог законности режима, устойчивости государственной и правовой организации. Конституция не может перекраиваться в угоду сиюминутным интересам находящихся у власти политических групп», — прокомментировали они.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил о возможности внесения «точечных изменений» в основной закон страны.

Движение «Время» цитирует недавнюю акцию британского художника Бэнкси. Его картина «Девочка с шаром» была изрезана встроенным в раму автоматическим шредером сразу после продажи на аукционе Sotheby’s за $1,4 млн.

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Справка
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Кому важно переписать главный документ страны.

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