Невидимое искусство. Скульптор создал странный портрет из проволоки (видео)
Увидеть его можно только с одного ракурса.
Увидеть его можно только с одного ракурса.
Британский скульптор Джим Бонд создает просто удивительные творения, используя не только вдохновение и фантазию, но и научный подход.
Джим называет себя кинетическим скульптором и специализируется на динамических интерактивных установках с использованием двигателей, электроники, датчиков и компьютеров.
На прошедшей выставке Historic England's Immortalised в Лондоне Бонд представил свою новую работу — портрет Розалинды Франклин, выполненный из отдельных частей металлической проволоки.
Главная особенность этой работы заключается в том, что увидеть изображение можно только с одного единственного ракурса, из других точек это будет только белое полотно и хаотично расположенные железные спицы.
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