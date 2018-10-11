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18:50 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Невидимое искусство. Скульптор создал странный портрет из проволоки (видео)

Увидеть его можно только с одного ракурса.

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Британский скульптор Джим Бонд создает просто удивительные творения, используя не только вдохновение и фантазию, но и научный подход.

Джим называет себя кинетическим скульптором и специализируется на динамических интерактивных установках с использованием двигателей, электроники, датчиков и компьютеров.

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На прошедшей выставке Historic England's Immortalised в Лондоне Бонд представил свою новую работу — портрет Розалинды Франклин, выполненный из отдельных частей металлической проволоки.

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Главная особенность этой работы заключается в том, что увидеть изображение можно только с одного единственного ракурса, из других точек это будет только белое полотно и хаотично расположенные железные спицы.

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