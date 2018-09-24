Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Дома-2» рассказала о жизни с миллионером-насильником
Плавучий кран врезался в Крымский мост, движение перекрыто
Анастасия Стоцкая появилась с детьми на обложке журнала
Букет страшных болезней: опасен ли растворимый кофе
Президента Молдавии отстранили от должности
Секс, нож и видеоЕсть ли что-нибудь хуже эротических триллеров и почему их всё еще снимают
СМИ: "Разрыв договора между Украиной и РФ открыл «ящик Пандоры»"
Асад назвал Путину виновников гибели Ил-20
Дапкунайте и Деревянко снялись в постельной сцене
Прилучный с женой, Безрукова и Нагиев на премьере «Непрощенного»
Хабенский и Литвинова скоро станут родителями - мнение СМИ
В Сети говорят о смерти престарелой жены Солнцева
Кейт Миддлтон в «старом» наряде пришла на свадьбу к подруге
20 лучших осенних платьев до 5000 рублей
Гражданская жена Олега Яковлева требует признать его сумасшедшим
Татьяна Навка обтянула округлившийся живот - фото
СМИ: На борту сбитого Ил-20 произошел «критический инцидент»
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
14:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Полиция уничтожила уникальные подводные скульптуры на Мальдивах (фото)

Музей привлекал многих туристов.

Наверх

Власти Мальдив разрушили уникальные подводные скульптуры, созданные британским художником Джейсоном Тейлором.

Как уточняет телеканал «Аль-Джазира», статуи ликвидировала местная полиция. Их сочли противоречащими исламу. Инцидент произошел сразу после выступления президента Мальдивской республики Абдуллы Ямина накануне новых президентских выборов. Он заявил о «заговоре оппозиции, поддерживаемой Западом».

Во время загрузки произошла ошибка.

Статуи были частью музея «Кораллариум», открывшегося летом этого года неподалеку от отеля «Fairmont». Это единственный в мире музей, наполовину погруженный в воду. Он расположен на коралловом острове и создан, чтобы привлечь общественное внимание к проблеме сохранения рифов и морского разнообразия.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я был очень потрясен и убит горем, узнав, что мои скульптуры в “Кораллариуме” уничтожены мальдивскими властями, несмотря на продолжение консультаций и диалога», — написал скульптор на своей странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тейлор — автор многих подводных инсталляций, в том числе создатель подводного парка скульптур в заливе Молиньер в Карибском море, подводных фигур в Великобритании, на Крите, в Мексике, Испании и других местах. «Кораллариум» привлекал многих туристов, любителей дайвинга и сноркелинга.

На минувших в воскресенье президентских выборах победу одержал кандидат от мальдивской оппозиции Ибрахим Мохамед Солих.

Читайте также:

 Макияж в метро: почему это так раздражает?
Американка рассказала, как она живет с растительностью на лице
Россия передаст Сирии комплекс С-300
Новый хабаровский губернатор сделал первые заявления
Макияж в метро: почему это так раздражает?
Подросток 49 дней дрейфовал в море в деревянной хижине (видео)
Президент Молдавии временно отстранен от должности
«Газпром» утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts
Спорт
«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти Защитники выдали суперматч
Hi-Tech
Ученые разгадали структуру загадочного минерала И предсказали существование нового вещества.
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
Андрейченко раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» 62-летняя актриса стала героиней очередного выпуска программы и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Названа лучшая профессия для покупки жилья
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Пять городов, жить в которых год от года становится все комфортней
Дети
Константин Хабенский станет отцом в третий раз У актера, по данным журналистов, родится еще один ребенок
Леди
20 лучших осенних платьев до 5000 рублей Мы нашли 20 вариантов, в которых ты не замерзнешь и которые можно носить и с кедами, и с казаками, и с грубыми армейскими ботинками
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь