Полиция уничтожила уникальные подводные скульптуры на Мальдивах (фото)
Музей привлекал многих туристов.
Музей привлекал многих туристов.
Власти Мальдив разрушили уникальные подводные скульптуры, созданные британским художником Джейсоном Тейлором.
Как уточняет телеканал «Аль-Джазира», статуи ликвидировала местная полиция. Их сочли противоречащими исламу. Инцидент произошел сразу после выступления президента Мальдивской республики Абдуллы Ямина накануне новых президентских выборов. Он заявил о «заговоре оппозиции, поддерживаемой Западом».
Статуи были частью музея «Кораллариум», открывшегося летом этого года неподалеку от отеля «Fairmont». Это единственный в мире музей, наполовину погруженный в воду. Он расположен на коралловом острове и создан, чтобы привлечь общественное внимание к проблеме сохранения рифов и морского разнообразия.
«Я был очень потрясен и убит горем, узнав, что мои скульптуры в “Кораллариуме” уничтожены мальдивскими властями, несмотря на продолжение консультаций и диалога», — написал скульптор на своей странице в соцсети.
Тейлор — автор многих подводных инсталляций, в том числе создатель подводного парка скульптур в заливе Молиньер в Карибском море, подводных фигур в Великобритании, на Крите, в Мексике, Испании и других местах. «Кораллариум» привлекал многих туристов, любителей дайвинга и сноркелинга.
На минувших в воскресенье президентских выборах победу одержал кандидат от мальдивской оппозиции Ибрахим Мохамед Солих.
Читайте также: