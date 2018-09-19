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17:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самое старое кладбище автомобилей (фото)

Музей под открытым небом привлекает многих туристов.

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В округе Уайт, штат Джорджия, США, находится крупнейшая в мире свалка классических автомобилей — Old Car City.

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История этого необычного места в 50 милях от Атланты началась в 1931 году, когда одна американская семья открыла здесь автобизнес. Они скупали старые автомобили и продавали детали.

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Теперь обширная территория принадлежит сыну первого владельца. На ней хранится около 4 тысяч автомобилей американского производства. Самым старым из них больше ста лет.

Здесь можно увидеть не только легковые авто, но и грузовики, мотоциклы, автобусы, в том числе первые школьные.

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Уникальный музей под открытым небом восхищает не только раритетами, но и южной природой Джорджии. Сюда приезжают снимать фильмы, видеоклипы, рекламные ролики и свадебные фотосессии.

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