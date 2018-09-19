Как выглядит самое старое кладбище автомобилей (фото)
Музей под открытым небом привлекает многих туристов.
Музей под открытым небом привлекает многих туристов.
В округе Уайт, штат Джорджия, США, находится крупнейшая в мире свалка классических автомобилей — Old Car City.
История этого необычного места в 50 милях от Атланты началась в 1931 году, когда одна американская семья открыла здесь автобизнес. Они скупали старые автомобили и продавали детали.
Теперь обширная территория принадлежит сыну первого владельца. На ней хранится около 4 тысяч автомобилей американского производства. Самым старым из них больше ста лет.
Здесь можно увидеть не только легковые авто, но и грузовики, мотоциклы, автобусы, в том числе первые школьные.
Уникальный музей под открытым небом восхищает не только раритетами, но и южной природой Джорджии. Сюда приезжают снимать фильмы, видеоклипы, рекламные ролики и свадебные фотосессии.
Читайте также: