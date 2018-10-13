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10:26 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Куда едут любоваться осенью (фото)

Пять невероятных мест, которые стоит посетить.

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Онтарио, Канада

Эта провинция в центральной части Канады граничит с Великими озерами. Осень считается здесь лучшим сезоном. В регионе наступает уникальный период с ясной и сухой погодой, его еще называют «индейским летом». Этот аналог русского «бабьего лета» длится до двух недель.

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В это время в Алгонкинском провинциальном парке, особо охраняемой природной территории в Онтарио, наблюдают небывалый наплыв туристов.

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Шварцвальд, Германия

Горный массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии воспет в песнях и легендах. Он прекрасен в любое время года, но осенью Черный лес вдоль Рейна выглядит по-настоящему сказочно.

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Здесь можно увидеть живописные озера в окружении буковых и хвойных лесов, попробовать местную кухню, увидеть самобытную архитектуру и обычаи местных жителей.

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Архыз, Россия

Эту местность в Карачаево-Черкесии, в долине реки Большой Зеленчук, стоит посетить хотя бы однажды, чтобы насладиться невероятными осенними пейзажами.

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Поселок Архыз расположен на дне большой котловины между отрогами Главного Кавказского хребта. Осенью горные склоны словно покрыты разноцветным ковром, от вида которого захватывает дух.

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Хайленд, Шотландия

С конца сентября на шотландском высокогорье царит настоящий праздник красок. Вечером и утром разноцветное буйство тонет в романтичной горной дымке или загадочном тумане.

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Основная масса туристов наведывается в Шотландию летом, поэтому осенью здесь можно насладиться тишиной и понаблюдать за дикими животными — оленями, белками и прочей живностью.

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Канас, Китай

Озеро Канас в Алтайских горах находится в 30 км на юг от западного участка российско-китайской границы и стыка границ Казахстана, Китая, Монголии и России.

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Озеро входит в состав заповедника с обилием растений, птиц, рыб и млекопитающих. Его берега покрыты лесом. Осенью здесь поистине райские пейзажи.

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