Куда едут любоваться осенью (фото)
Пять невероятных мест, которые стоит посетить.
Пять невероятных мест, которые стоит посетить.
Онтарио, Канада
Эта провинция в центральной части Канады граничит с Великими озерами. Осень считается здесь лучшим сезоном. В регионе наступает уникальный период с ясной и сухой погодой, его еще называют «индейским летом». Этот аналог русского «бабьего лета» длится до двух недель.
В это время в Алгонкинском провинциальном парке, особо охраняемой природной территории в Онтарио, наблюдают небывалый наплыв туристов.
Шварцвальд, Германия
Горный массив в земле
Здесь можно увидеть живописные озера в окружении буковых и хвойных лесов, попробовать местную кухню, увидеть самобытную архитектуру и обычаи местных жителей.
Архыз, Россия
Эту местность в
Поселок Архыз расположен на дне большой котловины между отрогами Главного Кавказского хребта. Осенью горные склоны словно покрыты разноцветным ковром, от вида которого захватывает дух.
Хайленд, Шотландия
С конца сентября на шотландском высокогорье царит настоящий праздник красок. Вечером и утром разноцветное буйство тонет в романтичной горной дымке или загадочном тумане.
Основная масса туристов наведывается в Шотландию летом, поэтому осенью здесь можно насладиться тишиной и понаблюдать за дикими животными — оленями, белками и прочей живностью.
Канас, Китай
Озеро Канас в Алтайских горах находится в 30 км на юг от западного участка
Озеро входит в состав заповедника с обилием растений, птиц, рыб и млекопитающих. Его берега покрыты лесом. Осенью здесь поистине райские пейзажи.
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