Ученые нашли идеально сохранившуюся улитку возрастом 99 млн лет

Ученым удалось увидеть голову, ногу и даже глазной усик наземной улитки в куске янтаря, которому 99 млн лет.

Хотя ширина образца всего 5 мм, он дает возможность рассмотреть строение современницы динозавров в деталях.

Скорее всего, улитка упала в древесную смолу и не успела спрятать тело в раковину, говорят исследователи. Но палеобиолог Джордж Пойнар из Орегонского государственного университета уверен, что на нее напал хищник. Он повредил тело улитки, а затем случайно уронил ее в смолу, которая законсервировала моллюска в идеальном состоянии на миллионы лет.

Янтарь был куплен в 2016 году у частного собирателя ископаемых на севере Мьянмы. В образце также сохранилась раковина еще одной улитки, но уже без мягких тканей.

Находка по-настоящему уникальна, утверждают исследователи в статье, опубликованной в журнале Cretaceous Research. Обычно в янтаре находят только раковину, но почти никогда — мягкие ткани. Это самая древняя находка из всех подобных. Она на 70 млн лет старше других образцов.

Ученые уверены, что улитка поможет дополнить картину биоразнообразия тропических лесов мелового периода.