Американка нашла неожиданный способ популяризовать чтение (фото)
Парень девушки помогает ей в этом.
Парень девушки помогает ей в этом.
Что делать с домашней библиотекой, если книги перестают помещаться в квартире? У американки Элизабет Саган есть свой ответ на этот вопрос.
Блогер начала создавать забавные снимки с книгами и делиться ими в соцсетях. Со временем ее идеи становились все более креативными, а число подписчиков росло. Сейчас за страницей Саган следят более 90 тысяч человек.
Элизабет давно популяризует чтение, буккроссинг и книжные ярмарки. Ее парень Джеймс Тревино поддерживает ее в этом. Он и сам не прочь попозировать для книжной фотосессии.
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