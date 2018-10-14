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14:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американка нашла неожиданный способ популяризовать чтение (фото)

Парень девушки помогает ей в этом.

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Что делать с домашней библиотекой, если книги перестают помещаться в квартире? У американки Элизабет Саган есть свой ответ на этот вопрос.

Блогер начала создавать забавные снимки с книгами и делиться ими в соцсетях. Со временем ее идеи становились все более креативными, а число подписчиков росло. Сейчас за страницей Саган следят более 90 тысяч человек.

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Элизабет давно популяризует чтение, буккроссинг и книжные ярмарки. Ее парень Джеймс Тревино поддерживает ее в этом. Он и сам не прочь попозировать для книжной фотосессии.

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