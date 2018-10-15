Госдеп по ошибке разослал австралийцам фото кота в пижаме

Посольство США в Канберре по ошибке разослало приглашения на «кошачью вечеринку в пижамах», сообщают австралийские СМИ.

К письму с приглашением было прикреплено фото, на котором кот в голубой пижаме сидит с тарелкой печенья. Сколько человек получило такое сообщение, неизвестно.

Спустя несколько дней сотрудники посольства в Австралии извинились за недоразумение.

«Приносим извинения всем, кто собирался посетить кошачью вечеринку в пижамах. К сожалению, такие мероприятия вне нашей компетенции», — написал Гэвин Сэндволл, ответственный за связи с общественностью.

По его словам, ошибку допустил новый сотрудник, который учился работать с платформой для рассылки электронных сообщений.

Фото кошки в пижаме принадлежит жительнице Мельбурна Дженнифер Стюарт, которая публикует в соцсетях фотографии домашних любимцев, наряженных в платья.