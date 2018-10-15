В НАСА разработали программу для виртуальной прогулки по Марсу (видео)
Ученые использовали технологию смешанной реальности.
Ученые использовали технологию смешанной реальности.
В НАСА разработали программное обеспечение смешанной реальности под названием OnSight, позволяющее визуализировать прогулку человека по Марсу.
OnSight использует снимки марсохода Curiosity для создания 3D-модели ландшафта, которая позволяет исследователям бродить по холмам и долинам Марса.
В отличие от геологов на Земле, ученые не могут лично исследовать поверхность Красной планеты, а двухмерные снимки не дают понять всю специфику инопланетного пространства.
«Иллюзия, что ты стоишь на Марсе, на самом деле дает совершенно другое ощущение этой планеты, чем полученное благодаря фотографиям», — отметил Паркер Аберкромби, лидер команды OnSight. По его словам, это поможет понять, насколько опасным и сложным будет ландшафт Марса для передвижений человека.
Разработка уже получила награду НАСА как лучшее программное обеспечение года.
Читайте также: