В НАСА разработали программу для виртуальной прогулки по Марсу (видео)

В НАСА разработали программное обеспечение смешанной реальности под названием OnSight, позволяющее визуализировать прогулку человека по Марсу.

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OnSight использует снимки марсохода Curiosity для создания 3D-модели ландшафта, которая позволяет исследователям бродить по холмам и долинам Марса.

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В отличие от геологов на Земле, ученые не могут лично исследовать поверхность Красной планеты, а двухмерные снимки не дают понять всю специфику инопланетного пространства.

«Иллюзия, что ты стоишь на Марсе, на самом деле дает совершенно другое ощущение этой планеты, чем полученное благодаря фотографиям», — отметил Паркер Аберкромби, лидер команды OnSight. По его словам, это поможет понять, насколько опасным и сложным будет ландшафт Марса для передвижений человека.

Разработка уже получила награду НАСА как лучшее программное обеспечение года.