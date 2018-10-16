Hairy butterfly wings - photographed by Chris Perani https://t.co/tq8n4sMk4X pic.twitter.com/PvzUXx9WZS— Fiona Lang (@fiona_lang) 12 октября 2018 г.
Как выглядят крылья бабочек в 10-кратном увеличении (фото)
Удивительные узоры.
Удивительные узоры.
Фотограф Крис Перани специализируется на пейзажах, дикой природе и макросъемке. К последней категории относится серия его работ Butterfly Wings.
Перани сфотографировал крылья бабочек с невероятно близкого расстояния, и на снимках можно рассмотреть не только удивительные узоры и цвета, но и мельчайшие чешуйки и волоски.
Чтобы получить такие детальные и четкие снимки, фотограф использует объектив микроскопа с 10-кратным увеличением, который прикреплен к 200-миллиметровому объективу.
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