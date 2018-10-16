Как выглядят крылья бабочек в 10-кратном увеличении (фото)

Фотограф Крис Перани специализируется на пейзажах, дикой природе и макросъемке. К последней категории относится серия его работ Butterfly Wings.

Перани сфотографировал крылья бабочек с невероятно близкого расстояния, и на снимках можно рассмотреть не только удивительные узоры и цвета, но и мельчайшие чешуйки и волоски.

Чтобы получить такие детальные и четкие снимки, фотограф использует объектив микроскопа с 10-кратным увеличением, который прикреплен к 200-миллиметровому объективу.