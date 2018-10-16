Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запад отреагировал на решение РПЦ по Константинополю
«Там теща» и «Сам заблудился»: что пишут автовладельцы (видео)
Сергей Безруков показал беременную жену
У Матильды Шнуровой роман с петербургским ресторатором
Сколько стоят места на кладбищах Москвы: карта
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Елена Подкаминская показала подросшую дочь
Какой психотип у вашего ребенка, и как это влияет на его учебу
Ученые рассказали, какой вид пива самый полезный
Из-за редкой болезни девушка не ест больше четырех лет
Маленькая дочь Панина удивила Сеть своим "взрослым" навыком
Принцесса Евгения недолюбливает Маркл - причина
У Таисии Повалий пропал голос из-за уколов ботокса
Вот и вся любовь: как Илья Лагутенко стал голосом поколения
Чиновник ПФР, предлагавший работать до 80 лет, умер в 59
Будет моложе Галкина: фанаты не узнали Пугачеву
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Фоторепортажи
10Зарозовело: сезон сбора урожая начался на соляных приисках Крыма
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
15:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят крылья бабочек в 10-кратном увеличении (фото)

Удивительные узоры.

Наверх

Фотограф Крис Перани специализируется на пейзажах, дикой природе и макросъемке. К последней категории относится серия его работ Butterfly Wings.

Перани сфотографировал крылья бабочек с невероятно близкого расстояния, и на снимках можно рассмотреть не только удивительные узоры и цвета, но и мельчайшие чешуйки и волоски.

Чтобы получить такие детальные и четкие снимки, фотограф использует объектив микроскопа с 10-кратным увеличением, который прикреплен к 200-миллиметровому объективу.

Читайте также:

 Американский дизайнер создает обувь в виде тортов (фото)
Британка «проспала» два года и поправилась до 117 кг
В РПЦ разъяснили ситуацию с Благодатным огнем после раскола
Дмитрия Рогозина исключили из состава Авиационной коллегии
Росстат назвал самый стремительно дорожающий продукт
Рейс над пропастью: почему в России один за другим рушатся мосты
Как выглядит город, которому почти 2000 лет (фото)
Крымская война: как Россия оказалась одна против всей Европы
Синоптики не исключают самой теплой зимы за 25 лет
Спорт
Сага о Кокорине и Мамаеве. Все о главном скандале осени Мы собрали в один текст все, что произошло с попавшими под стражу футболистами и их друзьями за последнюю неделю
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
По вине грузовика в России рухнул еще один мост Во Владивостоке грузовик с открытым кузовом снес опору пешеходного моста, из-за чего вся конструкция рухнула на дорогу
Кино
Три смерти и развод: что стало с актерами «Дальнобойщиков» Как сложилась судьба актеров сериала, который впервые вышел на экраны 17 лет назад и стал по-настоящему народным хитом
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Горячие темы на «Детях»
Фея, просто Фея Принудительное приучение к экономии 728
Julietta Религиозные праздники в саду 428
Николаевна Разбил очки ребенку 325
Ваше Величество MBFWR весна-лето-2018. 237
Леди
Модная многослойность и другие тренды этой осени Мы собрали для тебя самые уютные и теплые тренды этой осени.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь