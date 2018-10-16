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18:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британская компания делает теплую одежду для носа

И это очень актуально.

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Зима уже близко, а потому самое время подумать о том, как утеплиться к предстоящим холодам. Специально для тех, у кого постоянно мерзнет нос, британская компания The Nosewarmer Company предложила необычное решение — утеплитель для носа.

Звучит это очень странно, да и выглядит также: как будто усовершенствованный клоунский нос на резинке, но сделанный из шерсти, меха или плотного трикотажа любых расцветок. А некоторые модели даже украшены бисером.

Несмотря на всю абсурдность задумки, компания по производству одежды для носа существует на рынке уже целых восемь лет. И, как уверяют ее основатели, со временем люди стали с пониманием относиться к идее утепления носа и сейчас покупают их товар из-за практичности, а не только ради смеха. А что, может и неплохая идея.

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Отметим, что в последнее время модные дизайнеры, не жалея своей фантазии, создают довольно странные вещи. В Instagram даже появился аккаунт, в котором собрана самая уродливая обувь со всего мира. Осторожно: развидеть это не получится.

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