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13:12 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник создал гигантскую Мону Лизу из осенних листьев (видео)

Он использовал воздуходувку-пылесос.

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Британец Натан Виберн создал репродукцию картины Леонардо Да Винчи «Мона Лиза» из разноцветных осенних листьев.

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Картина длиной 15 метров появилась на газоне в Западном Лондоне. Виберн использовал воздуходувку-пылесос, чтобы собрать нужные листья, а затем убрать за собой.

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Натан Виберн — художник из Южного Уэльса, который известен тем, что создает портреты знаменитостей из «подручных материалов»: клочков бумаги, пиццы, кофе, пасты, детской одежды и даже окурков.

Художник создал портрет Альберта Эйнштейна из разноцветного драже, королевы Елизаветы — из кусков теста и кетчупа, а Дэвида Бекхэма изобразил на пицце.

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