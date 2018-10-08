Художник создал гигантскую Мону Лизу из осенних листьев (видео)
Он использовал
Он использовал
Британец Натан Виберн создал репродукцию картины Леонардо Да Винчи «Мона Лиза» из разноцветных осенних листьев.
Картина длиной 15 метров появилась на газоне в Западном Лондоне. Виберн использовал
Натан Виберн — художник из Южного Уэльса, который известен тем, что создает портреты знаменитостей из «подручных материалов»: клочков бумаги, пиццы, кофе, пасты, детской одежды и даже окурков.
Художник создал портрет Альберта Эйнштейна из разноцветного драже, королевы Елизаветы — из кусков теста и кетчупа, а Дэвида Бекхэма изобразил на пицце.
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