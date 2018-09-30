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16:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Японцы собрали гигантскую «Мону Лизу» из крекеров (фото)

И установили мировой рекорд.

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Жители японского города Сока к северу от Токио собрали из рисовых крекеров репродукцию картины Леонардо да Винчи «Джоконда».

Картину высотой около 13 метров и шириной 9 метров собирали 200 человек. На это ушло 2 дня и 24 тысячи крекеров, окрашенных в разные цвета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали мировой рекорд. После этого картину разобрали, а крекеры подарили зрителям в качестве сувениров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Префектура Сайтама, в которой находится город Сока, надеется подобными акциями популяризовать внутренний туризм, а также рекламировать крекеры «сэмбэй», которые производят в регионе.

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