Возле греческого острова нашли пять затонувших кораблей (фото)
Двум из них больше 2000 лет.
Двум из них больше 2000 лет.
В восточной части Эгейского моря подводные археологи обнаружили сразу пять затонувших торговых кораблей с грузом.
Два из них относятся к IV и II векам до нашей эры, один затонул в V или VI веке нашей эры, еще два принадлежат к XVIII и XIX векам. Находка возле греческого островка Фурни в архипелаге Фурни Корсеон была сделана еще в сентябре, но археологи специально держали ее в секрете около месяца.
Древние корабли перевозили эгейские, финикийские и познеримские амфоры. Многочисленные находки включают и необычную 1900-летнюю лампу. Ученые также обнаружили следы грабежей охотников за древностями и повреждения, нанесенные рыболовными сетями.
«Сложно описать наше волнение. Я имею в виду, это было просто невероятно. Мы знали, что наткнулись на
Архипелаг Фурни Корсеон состоит из 20 небольших островков. Здесь много рифов, а ветер может непредсказуемо менять направление. Незнакомые с местностью древние мореплаватели часто терпели кораблекрушения в этой части Эгейского моря.
В целом возле архипелага было найдено 58 затонувших судов, что делает это место крупнейшим «кладбищем» кораблей не только в Эгейском, но и во всем Средиземном море, отмечают исследователи.
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