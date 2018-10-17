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14:13 (мск), источник: Mail Новости

Возле греческого острова нашли пять затонувших кораблей (фото)

Двум из них больше 2000 лет.

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В восточной части Эгейского моря подводные археологи обнаружили сразу пять затонувших торговых кораблей с грузом.

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Два из них относятся к IV и II векам до нашей эры, один затонул в V или VI веке нашей эры, еще два принадлежат к XVIII и XIX векам. Находка возле греческого островка Фурни в архипелаге Фурни Корсеон была сделана еще в сентябре, но археологи специально держали ее в секрете около месяца.

Древние корабли перевозили эгейские, финикийские и познеримские амфоры. Многочисленные находки включают и необычную 1900-летнюю лампу. Ученые также обнаружили следы грабежей охотников за древностями и повреждения, нанесенные рыболовными сетями.

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«Сложно описать наше волнение. Я имею в виду, это было просто невероятно. Мы знали, что наткнулись на что-то, что изменит учебники по истории», — цитирует слова подводного археолога Питера Кэмпбелла агентство Reuters.

Открытие поможет составить точные навигационные маршруты, которые соединяли древнее Средиземноморье.

Архипелаг Фурни Корсеон состоит из 20 небольших островков. Здесь много рифов, а ветер может непредсказуемо менять направление. Незнакомые с местностью древние мореплаватели часто терпели кораблекрушения в этой части Эгейского моря.

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В целом возле архипелага было найдено 58 затонувших судов, что делает это место крупнейшим «кладбищем» кораблей не только в Эгейском, но и во всем Средиземном море, отмечают исследователи.

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