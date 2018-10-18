Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать керченского стрелка пошла против сына
США захлестнула волна странных автомобильных краж
Как феминистка Меган Маркл будет воспитывать первенца
Как выглядит актриса, которая начала курить в 9 лет, пить в 11
Супругов в Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
«Керченский стрелок» записал видеообращение для СМИ
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
Названа самая сексуальная киногероиня всех времен
Бузова раскрыла правду о победителе шоу «Замуж за Бузову»
Отец керченского стрелка рассказал о характере сына - СМ
"Выстрелил в другого": студент из Керчи о спасении
Порошенко отреагировал на трагедию в колледже Крыма
Военные США уверены в скорой масштабной войне
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Xiaomi выпустила странный гаджет за $36 (фото)
Супругов в Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
10Авария при запуске «Союза»
10Зарозовело: сезон сбора урожая начался на соляных приисках Крыма
14:15 (мск), источник: Mail Новости

Мастер из России делает уникальные монеты с секретом (видео)

Его работы продаются за большие деньги по всему миру.

Наверх

Роман Бутин из Екатеринбурга прославился далеко за пределами России благодаря своей фантазии и мастерству. Уже несколько лет он делает уникальные гравировки на зажигалках и монетах, но это кардинально отличается от того декора, который мы все привыкли видеть.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В своих работах Роман использует узнаваемые популярные образы из культуры, истории и медиа. Фото своих произведений художник публикует в Instagram, где на него подписаны более 70 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Но особый интерес вызывают его удивительные монеты с секретом. Их отличает не только интересная гравировка, но и скрытые механизмы, которые приводятся в движение нажатием определенных элементов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Все свои изделия Роман создает в единственном экземпляре и затем продает на онлайн-аукционе. Мастер не работает на заказ, а делает лишь то, что задумал сам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

По сообщению зарубежных СМИ, цены на зажигалки и монеты российского художника могут достигать 10 тысяч долларов. И это неудивительно, вы только посмотрите на эту красоту.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Красивой женщины должно быть много. Где ценится полнота?
Бывшие супруги поженились через 40 лет после развода
Кремль отреагировал на призывы ужесточить продажу оружия
Российский футбольный клуб отстранен от участия в еврокубках
Авиапассажиры рассказали, зачем они хлопают в ладоши при посадке
UFC отстранил напавшего на Макгрегора российского бойца
Опубликован список погибших в керченском колледже
Почему студенты оказались беззащитны перед убийцами
Джекпот лотереи Mega Millions достиг $900 млн
Спорт
Будет ли домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева Изменят ли меру пресечения, чью сторону займет суд и другие важные вопросы
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Повышенная проходимость и брутальный стиль: тест новой Лады Встречайте: Lada XRAY Cross. На то, чтобы увеличить клиренс и изготовить обвес для Lada XRAY, вазовцам понадобилось почти 3 года. Почему, чёрт возьми, так долго?!
Кино
Галкин раскритиковал ток-шоу, «греющие руки» на трагедии в Керчи Телеведущий заявил, что СМИ не должны детально рассказывать о личности виновника крымской трагедии
Недвижимость
Сколько стоят места на кладбищах Москвы: карта
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Цены на жилье в Москве выросли из-за слухов о запрете доллара
Горячие темы на «Детях»
Мышь Шерстяная Москва становится цивилизованным городом 471
Василиска Учитель травит ребенка в школе 357
Нудятина Можно ли что-то сделать? 304
Коза Агата Записки в дневнике 233
Леди
8 главных трендов в украшениях Когда неохота вставать с утра с кровати, а уж тем более продумывать сногсшибательный наряд – на помощь приходят украшения
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь