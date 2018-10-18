Мастер из России делает уникальные монеты с секретом (видео)
Его работы продаются за большие деньги по всему миру.
Его работы продаются за большие деньги по всему миру.
Роман Бутин из Екатеринбурга прославился далеко за пределами России благодаря своей фантазии и мастерству. Уже несколько лет он делает уникальные гравировки на зажигалках и монетах, но это кардинально отличается от того декора, который мы все привыкли видеть.
В своих работах Роман использует узнаваемые популярные образы из культуры, истории и медиа. Фото своих произведений художник публикует в Instagram, где на него подписаны более 70 тысяч человек.
Но особый интерес вызывают его удивительные монеты с секретом. Их отличает не только интересная гравировка, но и скрытые механизмы, которые приводятся в движение нажатием определенных элементов.
Все свои изделия Роман создает в единственном экземпляре и затем продает на
По сообщению зарубежных СМИ, цены на зажигалки и монеты российского художника могут достигать 10 тысяч долларов. И это неудивительно, вы только посмотрите на эту красоту.
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