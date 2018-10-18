Продавцы мороженого из Европы установили необычный мировой рекорд
Настоящий парад сладостей.
Настоящий парад сладостей.
Книга рекордов Гиннеса официально пополнилась еще одним неожиданным рекордом. В Великобритании сотрудники организации зафиксировали самую длинную колонну из грузовиков с мороженым.
Разноцветные лавочки на колесах съехались со всей Великобритании, Южной Ирландии и континентальной Европы. Всего в мероприятии участвовали 84 фургона.
Для того, чтобы рекорд засчитали, мороженщики должны были проехать колонной не менее трех километров, а одну компанию имели право представлять не более двух автомобилей.
После объявления официального результата начался большой праздник и благотворительный марафон, где всем пришедшим бесплатно раздавали мороженое.
Читайте также: