Продавцы мороженого из Европы установили необычный мировой рекорд

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Книга рекордов Гиннеса официально пополнилась еще одним неожиданным рекордом. В Великобритании сотрудники организации зафиксировали самую длинную колонну из грузовиков с мороженым.

Разноцветные лавочки на колесах съехались со всей Великобритании, Южной Ирландии и континентальной Европы. Всего в мероприятии участвовали 84 фургона.

Для того, чтобы рекорд засчитали, мороженщики должны были проехать колонной не менее трех километров, а одну компанию имели право представлять не более двух автомобилей.

После объявления официального результата начался большой праздник и благотворительный марафон, где всем пришедшим бесплатно раздавали мороженое.