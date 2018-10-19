Ученые обнаружили самую древнюю пиранью, жившую во времена динозавров

Австралийские ученые во главе с Дэвидом Беллвудом из Университета Джеймса Кука сделали удивительное открытие. В карьере Эттлинг в регионе Солнхофен на юге Германии они обнаружили окаменелые останки хищной зубастой рыбы, очень похожей на современную пиранью. Новый вид они назвали Piranhamesodon pinnatomus.

По предварительным оценкам, возраст найденного хищника — 150 миллионов лет. И это самая древняя плотоядная рыба в мире.

У найденной рыбы плоское и округлое тело и выступающие заостренные зубы — совсем как у пираньи.

Пищевые привычки тоже не сильно отличаются: древний хищник также любил питаться не плотью, а плавниками других рыб. Об этом свидетельствует еще одна находка, обнаруженная учеными в том же карьере: небольшая рыба с откушенными плавниками.

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Однако разительные отличия все же есть: древние плавающие хищники жили в море, в то время как их современные родственники водятся только в пресной воде.

Ученые считают свою находку уникальной, так как до сих пор считалось, что плотоядные рыбы, способные откусывать части от своих жертв, появились намного позже.