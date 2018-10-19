Француженка превращает выброшенные матрасы в аппетитные скульптуры
Эстетично и забавно.
Эстетично и забавно.
Французская
Жители Парижа, где и живет девушка, частенько избавляются от ненужных вещей, просто оставляя их на улицах. Особенно странно смотрятся выброшенные таким образом старые матрасы —
В своем творчестве художница использует только самые необходимые материалы — ножницы, скотч, нитки, баллончики с краской и свою фантазию. Выброшенные матрасы она режет, сшивает, красит и оставляет на прежнем месте. Вот только после своего преображения они выглядят интересно и не вызывают негативных эмоций.
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