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14:23 (мск), источник: Mail Новости

В США можно заказать самую большую пиццу в мире (видео)

Еда из Книги рекордов Гиннеса доступна каждому за 300 долларов.

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Американская сеть пиццерий Big Mama's & Papa's прославилась в конце 2017 года, когда официально попала в Книгу рекордов Гиннеса за самую большую пиццу в мире, которую можно доставить домой.

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Хотя насчет доставить — это громко сказано. Некоторые покупатели жалуются, что гигантское блюдо просто не проходит в дверной проем. И это неудивительно, ведь размеры рекордной пиццы составляют 1,5×1,5 метров. Но, пусть готовить и доставлять ее не очень удобно, зато ей можно накормить большую компанию от 50 до 70 человек.

С того момента, как представители Книги рекордов Гиннеса официально зарегистрировали рекорд, пиццерия немного усовершенствовала свой продукт, сделав его действительно массовым.

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Размеры пиццы остались прежними, а вот начинки теперь разные — от четырех до шести наполнителей, разделенных на сектора.

Особый вопрос был связан с доставкой гигантского блюда. Раньше его перевозили в специальных фургонах, но был риск, что во время доставки может случится неприятность и пицца потеряет товарный вид.

Поэтому сейчас рекордсмена крепят на специальную подставку на крыше автомобиля, а чтобы донести его до клиента в целости и сохранности, нужно два человека.

Стоимость фирменной пиццы составляет 300 долларов. Но это никого не смущает и, по словам руководителя пиццерии, гигантская пицца остается одним из самых популярных блюд в ресторане.

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