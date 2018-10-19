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16:04 (мск), источник: Mail Новости

Маникюр с ультразвуком стал новым трендом среди беременных женщин

Все больше будущих мам хвастаются своим интересным положением.

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Ультразвуковые снимки, которые стандартно делают будущие мамы, нашли свое место не только в медицинских карточках, но и в модном мире. Теперь черно-белые изображения активно используются в маникюре.

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Странная на первый взгляд идея пришлась по вкусу женщинам в положении, а потому такой дизайн стал набирать популярность во всем мире.

Есть два способа сделать такой маникюр. Более дорогой и кропотливый — нанести изображение лаком вручную. Другой вариант более простой: ультразвуковой снимок сканируется, уменьшается на компьютере до размера ногтя, печатается на бумаге и приклеивается к ногтю, а затем сверху покрывается прозрачным гелем.

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Носить такой маникюр каждый день, наверное, не лучшая идея. Но сделать его на семейный праздник будет здорово.

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