Маникюр с ультразвуком стал новым трендом среди беременных женщин
Все больше будущих мам хвастаются своим интересным положением.
Все больше будущих мам хвастаются своим интересным положением.
Ультразвуковые снимки, которые стандартно делают будущие мамы, нашли свое место не только в медицинских карточках, но и в модном мире. Теперь
Странная на первый взгляд идея пришлась по вкусу женщинам в положении, а потому такой дизайн стал набирать популярность во всем мире.
Есть два способа сделать такой маникюр. Более дорогой и кропотливый — нанести изображение лаком вручную. Другой вариант более простой: ультразвуковой снимок сканируется, уменьшается на компьютере до размера ногтя, печатается на бумаге и приклеивается к ногтю, а затем сверху покрывается прозрачным гелем.
Носить такой маникюр каждый день, наверное, не лучшая идея. Но сделать его на семейный праздник будет здорово.
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