Карты лгут: ученый показал, как на самом деле выглядит мир
Он создал «правильную» карту.
Он создал «правильную» карту.
Если взглянуть на атлас, то можно подумать, что Северная Америка или Россия больше Африки. На самом деле Африка в три раза больше, а странное искажение — это результат проекции Меркатора.
Это одна из основных картографических проекций, которая была разработана Герардом Меркатором в XVI веке. Она показывает правильные очертания материков и морей, но искажает масштаб. В проекции Меркатора он разный на разных участках.
Например, если основной масштаб относится к экватору, то наибольшие искажения размеров объектов будут у полюсов. В итоге Гренландия кажется в 2−3 раза больше Австралии, тогда как на самом деле она втрое меньше.
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