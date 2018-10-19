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18:05 (мск), источник: Mail Новости

Карты лгут: ученый показал, как на самом деле выглядит мир

Он создал «правильную» карту.

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Источник: Reuters

Если взглянуть на атлас, то можно подумать, что Северная Америка или Россия больше Африки. На самом деле Африка в три раза больше, а странное искажение — это результат проекции Меркатора.

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Это одна из основных картографических проекций, которая была разработана Герардом Меркатором в XVI веке. Она показывает правильные очертания материков и морей, но искажает масштаб. В проекции Меркатора он разный на разных участках.

Например, если основной масштаб относится к экватору, то наибольшие искажения размеров объектов будут у полюсов. В итоге Гренландия кажется в 2−3 раза больше Австралии, тогда как на самом деле она втрое меньше.

Ученый-климатолог Нил Кай из метеорологической службы Met Office в Великобритании создал двухмерную карту, в которой смог избежать искажений масштабов у полюсов. На ней и Россия, и Канада, и Гренландия выглядят не такими огромными, как на привычных картах.

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