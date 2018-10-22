Болгарский художник рисует «светящиеся» картины
Все дело в фантазии и специальной технике.
Все дело в фантазии и специальной технике.
Художник из Болгарии Ангел Ганев, который сейчас живет в Лондоне, рисует удивительные картины, которые буквально светятся изнутри. Он создает интересную игру света и таким образом «оживляет» персонажей на своих картинах.
Ганев рисует как цифровые портреты, так и классические рисунки карандашом. Часто он также изображает своих подписчиков, делая картины по их фотографиям.
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