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14:42 (мск), источник: Mail Новости

Болгарский художник рисует «светящиеся» картины

Все дело в фантазии и специальной технике.

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Художник из Болгарии Ангел Ганев, который сейчас живет в Лондоне, рисует удивительные картины, которые буквально светятся изнутри. Он создает интересную игру света и таким образом «оживляет» персонажей на своих картинах.

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Ганев рисует как цифровые портреты, так и классические рисунки карандашом. Часто он также изображает своих подписчиков, делая картины по их фотографиям.

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