Назван цвет, который невозможно проигнорировать

В институте цвета Pantone разработали Unignorable — цвет, который невозможно не заметить.

«Цвет Unignorable призывает обратить на него внимание, но в то же время остается дружелюбным, доступным и оптимистичным», — говорит Лори Прессман, вице-президент института цвета Pantone.