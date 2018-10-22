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16:56 (мск), источник: Mail Новости

Назван цвет, который невозможно проигнорировать

Теперь его используют в социальной рекламе.

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В институте цвета Pantone разработали Unignorable — цвет, который невозможно не заметить.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Цвет Unignorable призывает обратить на него внимание, но в то же время остается дружелюбным, доступным и оптимистичным», — говорит Лори Прессман, вице-президент института цвета Pantone.

Цвет уже использовался в кампании Show Your Local Love для привлечения внимания местных жителей проблемам нищеты, бездомности, домашнего насилия и психического здоровья.

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