Назван цвет, который невозможно проигнорировать
Теперь его используют в социальной рекламе.
Теперь его используют в социальной рекламе.
В институте цвета Pantone разработали Unignorable — цвет, который невозможно не заметить.
«Цвет Unignorable призывает обратить на него внимание, но в то же время остается дружелюбным, доступным и оптимистичным», — говорит Лори Прессман,
Цвет уже использовался в кампании Show Your Local Love для привлечения внимания местных жителей проблемам нищеты, бездомности, домашнего насилия и психического здоровья.
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