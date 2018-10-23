Художница нарисовала персонажей Диснея в стиле 19 века
Она вдохновилась живописью прерафаэлитов.
Она вдохновилась живописью прерафаэлитов.
Немало художников предлагают свое остроумное видение знаменитых персонажей Диснея. Американская художница Хизер Тирер создала, возможно, один из самых впечатляющих вариантов.
Тирер обратилась к живописи прерафаэлитов. К этому знаменитому направлению принадлежали Данте Габриэль Россетти, Уильям Хант, Джон Милле, Артур Хьюз, Уолтер Крейн, Джон Уотерхаус и другие.
Живописцы выступали против слепого подражания классическим образцам, закрепившегося в академической живописи, и боролись с условностями викторианской эпохи. Они провозглашали духовное родство с флорентийскими художниками «до Рафаэля» и Микеланджело — Фра Анжелико, Беллини, Перуджино и другими.
Художница отметила, что стремилась отойти от привычного сходства с героями мультфильмов. Ее больше интересовала передача главных черт характера персонажей, таких как отвага, целеустремленность, доброта и др.
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