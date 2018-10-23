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15:59 (мск), источник: Mail Новости

Художница нарисовала персонажей Диснея в стиле 19 века

Она вдохновилась живописью прерафаэлитов.

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Немало художников предлагают свое остроумное видение знаменитых персонажей Диснея. Американская художница Хизер Тирер создала, возможно, один из самых впечатляющих вариантов.

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Тирер обратилась к живописи прерафаэлитов. К этому знаменитому направлению принадлежали Данте Габриэль Россетти, Уильям Хант, Джон Милле, Артур Хьюз, Уолтер Крейн, Джон Уотерхаус и другие.

Живописцы выступали против слепого подражания классическим образцам, закрепившегося в академической живописи, и боролись с условностями викторианской эпохи. Они провозглашали духовное родство с флорентийскими художниками «до Рафаэля» и Микеланджело — Фра Анжелико, Беллини, Перуджино и другими.

Художница отметила, что стремилась отойти от привычного сходства с героями мультфильмов. Ее больше интересовала передача главных черт характера персонажей, таких как отвага, целеустремленность, доброта и др.

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