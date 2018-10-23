В Сети появилось фото идеально ровного яйца

Reddit's Crazy Long Egg Explained: Biology, Chance, and Belinda the Chicken - Inverse https://t.co/c4M1KRUQ5a— Twitimon (@MooglieTwitimon) 20 октября 2018 г.
Куриное яйцо странной формы озадачило посетителей
Один из пользователей разместил на сайте фотографию продолговатого яйца с подписью: «Моя курица только что снесла это нечто».
Уже в первые часы после публикации пост собрал полторы тысячи комментариев. Между читателями разгорелась дискуссия, настоящее ли это яйцо и действительно ли его снесла курица.
«На самом деле это “Тик-так”», — написал один из комментаторов. «Внутри этого яйца еще одно яйцо», — пошутил другой.
Элли Макграт, которая разместила фото, рассказала в комментарии Inverse, что яйцо действительно снесла курица. Животное здорово и чувствует себя хорошо.
Известно, что размер яйца зависит от размера, породы и возраста курицы. Иногда встречаются яйца с морщинистой скорлупой, деформированной формы, с грубой, неровной или необычно окрашенной оболочкой.
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