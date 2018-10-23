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17:37 (мск), источник: Mail Новости

В Сети появилось фото идеально ровного яйца

Кто-то пошутил, что из него вылупится динозавр.

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Куриное яйцо странной формы озадачило посетителей онлайн-сервиса Reddit.

Один из пользователей разместил на сайте фотографию продолговатого яйца с подписью: «Моя курица только что снесла это нечто».

Уже в первые часы после публикации пост собрал полторы тысячи комментариев. Между читателями разгорелась дискуссия, настоящее ли это яйцо и действительно ли его снесла курица.

«На самом деле это “Тик-так”», — написал один из комментаторов. «Внутри этого яйца еще одно яйцо», — пошутил другой. Кто-то предположил, что это яйцо индейки, другие пошутили, что из него вылупится динозавр.

Элли Макграт, которая разместила фото, рассказала в комментарии Inverse, что яйцо действительно снесла курица. Животное здорово и чувствует себя хорошо.

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Известно, что размер яйца зависит от размера, породы и возраста курицы. Иногда встречаются яйца с морщинистой скорлупой, деформированной формы, с грубой, неровной или необычно окрашенной оболочкой.

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