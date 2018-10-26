Блогеры сняли необычный музыкальный видеоклип в режиме макро
Смотреть его можно бесконечно.
Смотреть его можно бесконечно.
Команда
Последней работой Macro Room стал полноценный видеоклип на песню Chocolate Lullaby для Mr. Asbo and Soulspeak. В ролике блогеры сняли с очень близкого расстояния смешивание красок. Сначала они начали с белого и черного цветов, а потом добавили к ним блесток. И от просмотра этого процесса невозможно оторваться.
Кстати, чуть раньше ребята опубликовали еще несколько любопытных видео. На одном из них они стреляли крошечными камерами в различные предметы. С помощью таких приспособлений можно в буквальном смысле оказаться между книжных страниц или в чашке с кофе.
Читайте также: