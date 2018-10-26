Блогеры сняли необычный музыкальный видеоклип в режиме макро

Команда YouTube-канала Macro Room снимает удивительные видеоролики, от которых просто нельзя оторваться. Как и следует из названия, ребята занимаются макросъемкой, исследуя под линзами совершенно неожиданные предметы.

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Последней работой Macro Room стал полноценный видеоклип на песню Chocolate Lullaby для Mr. Asbo and Soulspeak. В ролике блогеры сняли с очень близкого расстояния смешивание красок. Сначала они начали с белого и черного цветов, а потом добавили к ним блесток. И от просмотра этого процесса невозможно оторваться.

Кстати, чуть раньше ребята опубликовали еще несколько любопытных видео. На одном из них они стреляли крошечными камерами в различные предметы. С помощью таких приспособлений можно в буквальном смысле оказаться между книжных страниц или в чашке с кофе.

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