В мексиканской пирамиде нашли «путь в загробный мир»
Потайной туннель и камеру использовали для погребальных ритуалов.
Потайной туннель и камеру использовали для погребальных ритуалов.
Исследователи обнаружили потайной туннель и камеру в пирамиде Луны, расположенной в 40 км от столицы Мексики в древнем городе Теотиуакан.
Открытие было сделано при проведении лазерного сканирования на глубине 8 метров учеными из Национального института антропологии и истории (INAH) в сотрудничестве с Институтом геофизики Национального автономного университета (UNAM).
Камера диаметром 15 метров может хранить человеческие останки и артефакты, предположила Вероника Ортега, директор проекта по сохранению пирамиды Луны. В 1980-х годах в пирамиде уже находили скелеты с деформированными черепами, а также мозаики и украшения из нефрита.
Теперь ученым предстоит добраться до туннеля и камеры и посмотреть, какие именно секреты они хранят. По словам Ортеги, находка прольет свет на взаимоотношения жителей Теотиуакана с людьми из других регионов Мезоамерики.
Пирамида Луны была построена в
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