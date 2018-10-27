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17:22 (мск), источник: Mail Новости

В мексиканской пирамиде нашли «путь в загробный мир»

Потайной туннель и камеру использовали для погребальных ритуалов.

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Исследователи обнаружили потайной туннель и камеру в пирамиде Луны, расположенной в 40 км от столицы Мексики в древнем городе Теотиуакан.

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Открытие было сделано при проведении лазерного сканирования на глубине 8 метров учеными из Национального института антропологии и истории (INAH) в сотрудничестве с Институтом геофизики Национального автономного университета (UNAM).

Скорее всего, камера использовалась для погребальных ритуалов, а туннель имитировал путь в загробный мир.

Камера диаметром 15 метров может хранить человеческие останки и артефакты, предположила Вероника Ортега, директор проекта по сохранению пирамиды Луны. В 1980-х годах в пирамиде уже находили скелеты с деформированными черепами, а также мозаики и украшения из нефрита.

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Теперь ученым предстоит добраться до туннеля и камеры и посмотреть, какие именно секреты они хранят. По словам Ортеги, находка прольет свет на взаимоотношения жителей Теотиуакана с людьми из других регионов Мезоамерики.

Пирамида Луны была построена в III—V веках нашей эры в городе Теотиуакан. Всего в нем находятся 15 монументальных пирамид. В свое время Теотиуакан был крупнее любого города Европы. Во времена расцвета в нем проживало до 200 тысяч человек. К середине VII века один из крупнейших городов Мезоамерики был заброшен. Сегодня это популярное туристическое направление.

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