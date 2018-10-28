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10:20 (мск), источник: Mail Новости

Польские храмы превратились в приюты для птиц

В храмах обитает в 2 раза больше видов птиц, чем на окружающих фермах.

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Храмы на территории Польши стали местами обитания для многих, в том числе редких видов птиц, говорится в исследовании польских ученых, опубликованном в научном журнале Biological Conservation.

Множество укромных уголков, трещин, отверстий костелов создают благоприятные условия для гнездования. Во дворах храмов много деревьев и другой зелени. Башни костелов высоки, в храмах нет кошек. Все это привлекает пернатых, превращая костелы в птичьи «приюты».

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Международная команда исследователей во главе с членом Польской академии наук Петром Скоркой посетила 101 храм на юге Польши и показала, что здесь обитает в 1,6−2 раза больше видов птиц, чем на окружающих фермах. Ранее считалось, то именно старые фермы становятся главными «приютами» для многих видов птиц.

Среди типичных «квартирантов» костелов замечены не только воробьи, голуби и галки, но и совы, щеглы, стрижи, скворцы, орлы, дятлы, пустельги и другие.

Ученые объясняют это тем, что птицы лишаются естественных мест обитания из-за урбанизации и вырубки лесов.

Впрочем, птицы гнездятся не во всех костелах. К примеру, им не подходят храмы, на крыше которых после модернизации не осталось мест для сидения.

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