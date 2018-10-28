Польские храмы превратились в приюты для птиц
В храмах обитает в 2 раза больше видов птиц, чем на окружающих фермах.
В храмах обитает в 2 раза больше видов птиц, чем на окружающих фермах.
Храмы на территории Польши стали местами обитания для многих, в том числе редких видов птиц, говорится в исследовании польских ученых, опубликованном в научном журнале Biological Conservation.
Множество укромных уголков, трещин, отверстий костелов создают благоприятные условия для гнездования. Во дворах храмов много деревьев и другой зелени. Башни костелов высоки, в храмах нет кошек. Все это привлекает пернатых, превращая костелы в птичьи «приюты».
Международная команда исследователей во главе с членом Польской академии наук Петром Скоркой посетила 101 храм на юге Польши и показала, что здесь обитает в 1,6−2 раза больше видов птиц, чем на окружающих фермах. Ранее считалось, то именно старые фермы становятся главными «приютами» для многих видов птиц.
Ученые объясняют это тем, что птицы лишаются естественных мест обитания
Впрочем, птицы гнездятся не во всех костелах. К примеру, им не подходят храмы, на крыше которых после модернизации не осталось мест для сидения.
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