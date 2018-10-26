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12:22 (мск), источник: Mail Новости

Выброшенные на берег «пластиковые мешки» оказались яйцами скатов (фото)

Их «обитатели» уже вылупились.

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Жители Северной Каролины начали бить тревогу в соцсетях, заметив на пляже множество черных «пластиковых мешков».

Странные объекты, напугавшие местных жителей, оказались яйцевыми капсулами — оболочками, окружающими оплодотворённые яйца скатов, химер и некоторых акул.

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Такие капсулы, известные под названиями «руса́лочий кошелёк» или «дьявольский кошелёк», иногда выносит на берег штормами или приливной волной. Яйцевые капсулы состоят из коллагеновых нитей. Под водой они обычно крепятся на водорослях или других поверхностях.

Выброшенные на берег капсулы обычно пустые, так как их «обитатели» уже вылупились, рассказала государственная природоохранная служба штата.

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