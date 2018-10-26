Выброшенные на берег «пластиковые мешки» оказались яйцами скатов (фото)

Такие капсулы, известные под названиями «руса́лочий кошелёк» или «дьявольский кошелёк», иногда выносит на берег штормами или приливной волной. Яйцевые капсулы состоят из коллагеновых нитей. Под водой они обычно крепятся на водорослях или других поверхностях.